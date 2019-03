¡PRODUCTORES DE CAÑA YA REGISTRAN 40 MDP EN PÉRDIDAS!

Las quemas accidentadas provocadas en las zonas de caña en la entidad, han provocado la pérdida de 40 millones de pesos; la zona con mayor conflicto de este tipo es Sihochac pues han quemado 400 hectáreas que equivale a 14 mil tonelada siniestradas, informó Ambrosio López Delgado, presidente de la Unión de Productores de Caña.

En entrevista poco antes de iniciar la sesión ordinaria, López Delgado aseguró a lo largo de la historia de esta actividad ha habido quemas intencionales, provocadas, a pesar de que la norma existente indica que si la caña no tiene la calidad para su procesamiento, no se recibe, situación que aseguró pasa en muchos ejidos.

Comentó este jueves se realizó una reunión con todos los productores para analizar el problema pues es pérdida para ellos, en el caso de SIhochac, que arrojaron a la basura 300 toneladas de caña que no recibió el Ingenio “La Joya”, pero también afecta a los cañeros en general porque “se quema desmedidamente”.

-Hay un programa de molienda y sobre eso se va quemando la caña para que no pasen las horas que debe de entrar y Sihochac, la última quema que hicieron grande fue en casi 190 hectáreas y diario han estado quemando –señaló y reiteró las afectación son para ellos y para para los cañeros que entregan caña de calidad.

Aseguró no se trata de un conflicto entre los productores de Sihochac con él, y sería un problema si se tirara caña sin el debido sostén de tener la certeza de que se tira y es de calidad.

-Ahorita se tira porque no tiene la calidad, porque se dan tantas horas para entregar, porque desgraciadamente la gente de esa cultura desde muchos años la han manejado así, se queman, se hacen maldad entre ellos mismos, y quienes pagan son los productores –indicó al tiempo que aseguró no es falta de calidad.

Explicó que si se rebasa la cuota que se les asigna para quemar, el excedente no entra porque todos los ejidos la tienen.

-La entrada al Ingenio está dividida de acuerdo a la proporción del estimado de cada grupo, es lo que entregan. No es que un solo grupo entregue… al haber demasiada caña quemada, algo se tiene que perder. Ese es el problema.

-Si se quema y no se entrega, baja su calidad, por eso se tira porque ya tiene acidez, produce alcohol no azúcar. No lo hacen las organizaciones, lo hacen los químicos de las organizaciones con los químicos del Ingenio, los que determinan no es apta. Si esa caña se muele, en lugar de ayudar al productor a obtener mejor ingreso al ser sacarosa, nos afecta porque los ácidos se comen el azúcar.

-El ejido que tiene más problemas de esta índole es Sihochac, de las cuales ahorita se han quemado más de 400 hectáreas de caña en quemazón que equivale a 14 mil toneladas siniestradas y eso es uno de los ejidos que no han podido controlarse. En la reunión de ayer se les explicó cuánto de pérdidas hay en estos días de quemazón en general, se han perdido más de 40 millones de pesos por las quemas accidentales, provocadas –concluyó.