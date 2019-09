PRODUCTORES NO HAN PALPADO RESULTADOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Los resultados anunciados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su Primer Informe de Gobierno no son palpables en el sector productivo, consideró el presidente de la Federación Agronómica de Campeche, Juan Manuel Magaña Benítez, pues dijo que son muchos los compromisos en el campo que no se han cumplido.

“Hay muchos compromisos que no se han cumplido y ya se dio el primer informe, nos preocupa porque no se dio claridad en las reglas de operación de los programas, no se consideró a los medianos productores cuando ellos también hacen el esfuerzo por sacar adelante el sector”.

Aunado a ello, acusó que el desmantelamiento en las dependencias de sectores productivos afectada de manera importante, debido a que el Gobierno Federal ha designado al frente a personas no conocen las necesidades de los productores.

“Es claro el desmantelamiento de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, han puesto en las áreas más importantes para el sector productivo a gente que no conoce, que no está preparada, y así no podemos avanzar, muchos despidos de quienes se encargaban de hacer llegar los programas”.

Dijo que los programas productivos se están extorsionando, y que a escasos cuatro meses de que concluya el año, no ven un buen cierre en cuestiones del campo.