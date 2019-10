PROGRAMA CODI SOLO BENEFICIARÁ A BANCOS: CANACO

Para el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche (Canaco-Servytur), Jean Du Bar del Río, la aplicación del Programa de Cobro Digital (CODI), mediante el cual los ciudadanos harán operaciones bancarias vía teléfono móvil, “sólo busca afectar a la micro y mediana empresa.

-Nos gustaría saber cómo le van a pedir a una ventera en el mercado que haga sus operaciones así si no hay internet público. No es posible que estas decisiones que toman, los ciudadanos debamos aplicarlas de un día para otro.

-Me niego rotundamente a esto porque considero también que el dinero debe ser físico y no “digital” y como ciudadano pueda hacer uso de él en la forma que quiera –manifestó y cuestionó ¡se diga que si no haces tus operaciones de forma digital, estás evadiendo impuestos!

Aseguró los que se beneficiarán con estas disposiciones son las instituciones bancarias que señaló son empresas foráneas, y solo una o dos, del país.

-Con esto lo que se hace es enriquecer a empresas grandes y a los empresarios pequeños y medianos nos agobian con todas las cargas fiscales en tanto a las grandes empresas se les abre el camino para hacerse más ricos –acusó.