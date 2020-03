Programa “Sembrando Vida” es un fracaso total

El programa Sembrando Vida ha sido un total fracaso ocasionado por el permanente conflicto entre militantes del partido Morena, acusó el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Wilberth Ruiz Poot, quien señaló, la pésima coordinación reflejada desde oficinas centrales.

Consideró que los principales afectados son los ciudadanos quienes confiaron en que “Sembrando Vida” sería una oportunidad de trabajo importante según el ambicioso planteamiento de este proyecto, que a un año de su implementación no ha alcanzado las metas.

Manifestó que en Campeche, la situación no es distinta y es que principalmente en el municipio de Calakmul, han sido frecuentes los reclamos de los campesinos porque los recursos no fluyeron cuál debería de ser, por ello exigió al Gobierno de México cumplirle al pueblo o bien que desaparezca el programa ya que no existen las bases para que se pueda retomar.

De continuar con este proyecto, el Gobierno Federal, dijo, tendría que replantear sus estrategias y que garantice los insumos.

Y es que el año pasado no se contaban ni con las plantas suficientes para poder reforestar y por el contrario hubo quejas de zonas donde se talan árboles para sembrar otros e ingresar al programa.