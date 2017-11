PROGRAMAS ESENCIALES DE REFORMA EDUCATIVA NO TENDRÁN RECORTES: NUÑO

El pago de salarios a maestros, los subsidios a universidades, las mejoras a la infraestructura escolar y la compra de materiales educativos para el próximo año están garantizados, afirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.

El funcionario aseguró que ningún programa esencial de la Reforma Educativa tendrá recortes presupuestales, al participar en la SingularityU México Summit que se realiza este jueves, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El responsable de la política educativa del Gobierno federal indicó que los mensajes populistas para regresar al pasado, no le convienen a México, debido a que se generaría más desigualdad, por lo que debe haber un cambio de mentalidad a través de la educación.

Nuño Mayer destacó que ante los ajustes tecnológicos que tienen un impacto importante en los mercados laborales, con mayor mecanización y robotización, harán que en 10 años muchos empleos dejarán de existir, por lo que es importante el avance en materia educativa puesto en marcha en el país.

Bajo este esquema los estudiantes tendrán la capacidad de aprender; de resolver problemas complejos, y de plantear hipótesis y razonar, con una educación integral, con razonamiento matemático, principios filosóficos y conocimiento de las ciencias, con impulso a las habilidades socioemocionales.

Sobre las evaluaciones magisteriales, el funcionario reiteró que son obligatorias, por lo que el maestro que no apruebe, se le capacita para que la vuelva a presentar; sin embargo, a quien no la presente no podrá impartir clases.