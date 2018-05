PROMETER NO EMPOBRECE: EDGAR HERNÁNDEZ

Luego de “agradecer” que algunos candidatos se sumen al esfuerzo del Ayuntamiento de Campeche de mejorar los servicios públicos, y de señalar que ojalá no nada más fuera durante la campaña, el presidente municipal Edgar Hernández Hernández aseguró su administración ha avanzado de manera significativa en el cumplimiento de esta obligación, al tiempo que ponderó que en materia de suministro de agua, la población no puede tener queja alguna pues la cobertura es del 99 por ciento en el municipio.

Reconoció, hay temas en los que se debe poner mayor atención, empero, aseguró que en la recuperación de vialidades, el bacheo es un tema recurrente y seguirá así en tanto no se reconstruyan las calles con otro tipo de materiales que tienen una mayor durabilidad como es el concreto hidráulico, pues las condiciones del clima en la región maltratan mucho el asfalto y se debe dar mantenimiento constante, problema que se ha presentado en muchas administraciones.

Destacó también los avances en materia de alumbrado, en cuyo caso apuntó el municipio tiene 23 mil luminarias, se han cambiado ya cerca de 16 mil y este año la meta es cambiar todas.

En la breve entrevista, el Edil campechano llamó a la ciudadanía a ayudar a su autoridad a mantener la infraestructura, calles, banquetas, alumbrado, parques, espacios públicos pues es de todos, y a no tirar aguas jabonosas pues el ayuntamiento repara las vialidades “y se vuelven a destruir por la inconciencia de la gente de seguir tirando estas aguas a la calle”.

Por último, envió un breve mensaje a los candidatos a alcaldes que aseguran atienden los problemas de servicios:

-Es normal, porque aprovechan la demanda ciudadana para vender la esperanza, de lograr el consenso de la mayoría el día de la elección, de la oportunidad de estar al frente del Ayuntamiento y de una vez y por todas solucionar el problema y las demandas que los ciudadanos le manifiestan durante sus caminatas y acercamientos a la ciudadanía.

-Pero en el momento que se está al frente de esta responsabilidad se da cuenta que no es tan fácil y que prometer no empobrece, que es una labor difícil pero que satisface mucho cuando se logra atender y que la gente siente que su autoridad lo está atendiendo –concluyó.