PROMOVERÁN COMPRA-VENTA DE MAÍZ BAJO CONTRATO

La delegación en Campeche de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), trabaja con Aserca y las empresas Crío y Kekén, en el Estado de Yucatán para promover el programa VIDA y lograr en el 2019 la comercialización de la producción de maíz, pero previo contrato de compra-venta, informó su titular Pedro Armentía López.

-El programa Vida busca la gente produzca más pero con nuevas técnicas, georeferenciamiento, polígonos establecidos, asistencia técnica, fertilización fraccionada, con bultos de 65 mil semillas, no de 45 mil; es todo un programa que no se ha aplicado de manera correcta, indicó.

-La gente lo confundía con un Pimaf, por eso este año queremos que vean la diferencia pues uno es para productividad y el otro para autoconsumo de producción primaria –apuntó y añadió ya son dos años los que se trabaja con él, pero era un padrón de las semilleras y no de la gente.

-Hicimos ver a las semilleras que el programa es para la gente, no para las empresas y no puede ser que se den número de hectáreas a empresas con 4 mil, 8 mil y la gente que estaba en el 3 mil uno con una semillera ya no entra, ahora es de los núcleos productivos, de las asociaciones locales agrícolas y serán ellas las que nos van a decir cómo, cuándo y dónde quieren su semilla y fertilizante.

Enfatizó el objetivo medular es incrementar la productividad y que tengan una comercialización; no podemos quedarnos en la producción primaria, que es lo que nos ha pasado muchas veces pues damos apoyo como si fuera asistencialismo pues puntualizó que “la gente lo que necesita es un apoyo para incrementar”.