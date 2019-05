¡PRONOSTICAN 14 CICLONES TROPICALES EN PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS!

Un total de 14 ciclones tropicales se pronostican para esta temporada de lluvias 2019, de los cuales tres podrían alcanzar la categoría de huracanes intensos de hasta 180 kilómetros por hora en la región del Atlántico, informó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam), Hugo Villa Obregón.

Explicó que por el momento no se podría determinar qué tanto afectarían estos fenómenos meteorológicos al estado, porque se requiere que la aproximación para monitorear el desplazamiento de cada huracán.

Dijo que esta temporada de ciclones y huracanes que comienza el primero de junio de termina el 30 de noviembre se espera muy activo, con lluvias que se comenzarán a registrar desde los primeros días de junio, esperando que con ello las temperaturas desciendan unos grados.

“Estamos por comenzar la temporada de huracanes, esperamos 14 ciclones, no podemos determinar con precisión cuales llegarán o cuantos llegarán al estado, esperemos que como en años pasados no se registren fenómenos intensos que dejen daños, afortunadamente en Campeche no hemos tenido gran impacto desde hace muchos años, y esperemos que 2019 sea igual”.