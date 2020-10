Propondrá Morena aumentar la penalidad a violadores

El grupo parlamentario de MORENA analizará el marco legal existente que establece las penas para quienes cometen actos intentos de violación a menores de edad, y endurecer las sanciones, señaló su coordinador, José Luis Flores Pacheco.

Señaló lo anterior luego de que el día de ayer se registrara un intento de violación a una menor de edad en una colonia de esta ciudad, cuyo presunto responsable fuera detenido, pero ahora los familiares temen se le deje en libertad con una carta de restricción, que señaló no es factible como tampoco vale la reparación del daño porque “no se trata de una cosa”.

-Si no se aplica el peso de la Ley, podemos dejar en indefensión a muchas niñas, a muchas mujeres y es un mal precedente –apuntó y añadió ayer mismo comenzaron a analizar cuál es el procedimiento, las penas que se aplican. Se tiene que tomar con prioridad y con todo el peso de la Ley el abuso sexual.

Indicó la penalidad por este tipo de delitos es de un par de años con privación de la libertad, por lo que consideró se deben agudizar algunas cosas y todos aquellos que piensen cometer una violación, se van a la cárcel.

-Hay que hacer modificaciones al marco legal; este tipo de cosas, no pueden pasar afuera –él o los responsables- pagando su conducta ilícita tienen que ir a la cárcel, por lo que vamos a meter una reforma lo más pronto posible para que en estos casos tan delicados no sean considerados como un delito no más; tiene que considerarse una penalidad rigurosa, ejemplar para que estos casos no pasen en el Estado de Campeche.