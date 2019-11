PRÓXIMA SEMANA ARRANCA CONSULTA INDÍGENA DEL TREN MAYA

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), aseguró la próxima semana inicia la consulta ciudadana para la construcción del Tren Maya y afirmó, el 98 por ciento de las comunidades indígenas que se han visitado para dar a conocer en qué consiste el proyecto y los beneficios que pueden obtener, ha dado su anuencia por escrito y empezar a negociar.

Indicó la consulta será simultánea en los ocho municipios por donde cruzará el Tren Maya, que está a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la observancia por la Coordinación de la Secretaría de Gobernación, en tanto el Fonatur es el promotor y facilita todos los recursos.

El funcionario federal puntualizó las consultas no son “adornos” sino resolutivas, y si la población rechaza el proyecto, podría suspenderse.

Puntualizó después del mes de julio se avocaron a venir a la zona sureste a escuchar, hablar del tren y “sentimos que la gente estuvo abierta, en zonas como Calakmul donde existe la legítima preocupación en materia ambiental, explicamos las ventajas ambientales pues es menos impactante que la carretera”.

Desmintió que el alcalde de Calakmul, no haya asistido a ninguna reunión y no tenga conocimiento de las reuniones hechas, y consideró que su declaración en ese sentido surgió porque “salía de una reunión de su partido y quiso que le abucheara su porra, supongo. No tiene ningún fundamento y apuntó eso es una cuestión de su agenda y la comunidad ha recibido información.

Finalmente, manifestó a la ciudadanía la consulta es si o no, pero a las comunidades indígenas es cómo se incorporan, como hay programas, qué trae adicionalmente el tren, además de hacerlo como ciudadano.

-Si dicen no, se respeta y no hay proyecto, no va; hay que ver en qué porcentaje y tiene que ser la mayoría.