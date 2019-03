PROYECTO DEL TREN MAYA NO SE DETIENE: GABRIEL ESCALANTE

Gabriel Escalante Castillo, responsable del proyecto del Tren Maya en el Estado de Campeche, aseguró un posible incremento en la inversión que se requiere para su realización, no lo pone en riesgo y destacó el foro que se realizará este viernes tiene especial importancia pues convoca el Congreso de la Unión de manera conjunta con el Colegio de la Frontera Sur, donde se deben escuchar todas las voces y donde haya apertura para todos los investigadores, académicos e iniciativa privada y los proyectos que tienen.

En improvisada rueda de prensa, pidió recordar que no se concibe un proyecto de esta magnitud sin la participación de todos.

-Todos debemos de subirnos al Tren, todos debemos aportar; es el proyecto no únicamente de infraestructura, sino de desarrollo integral social y económico para el estado de Campeche más importante en muchos años, pues abrirá grandes oportunidades que deben aprovecharse y todos deben participar.

Sobre la alerta que emitió el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en el sentido de que puede incrementarse su costo, consideró son estimaciones.

-Siempre hemos hablado de un costo de acuerdo a las proyecciones que tiene el Fonatur y a las licitaciones que deben de estar en marcha en los próximos dos o tres meses por alrededor de 150 mil millones de pesos –recordó y agregó está dividido en siete tramos.

-Es un tema netamente financiero. Es un proyecto a cuatro años, y no conocemos cómo van a estar las variables económicas, entonces, si financieramente no se controla la economía, obviamente se pueden disparar los costos.

-Hay que tomarlo en cuenta pero, mientras se mantenga la inflación, las tasas de financiamiento en los niveles que están ahorita, no tiene por qué tener esos incrementos porque es un proyecto de construcción, financiero. Son siete tramos que se van a licitar por alrededor de mil millones de dólares, cerca de 20 mil millones de pesos cada tramo, es decir, 140 mil, 150 mil millones de pesos.

Asimismo, aunque dijo el interés de empresas transnacionales interesadas en participar lo tiene oficinas centrales del Fonatur, por información que han recibido, descartó “se puedan espantar” los inversionistas internacionales, así como el que la cancelación del aeropuerto internacional pueda tener ese efecto y afirmó entre inversionistas asiáticos, norteamericanos y europeos, tienen gran interés por formar parte del proyecto porque se trata de una concesión que tendrían a 30 años con inversión de mil millones de dólares.

-Lo hace atractivo que sea mixto, pues además de un tren turístico y de pasajeros, es de carga.

Sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Escalante Castillo comentó viene en el caso de Campeche, en el tramo Escárcega –Calakmul donde no hay vía construida, en donde se debe trabajar muy fuerte porque este año no habrá licitación sino hasta el 2020 y en todo lo demás no hay problema.

Señaló la mesa de mañana tiene que ver con el impacto ambiental y que hay muchos académicos e investigadores participando, además de haber muchos avances a nivel internacional sobre como disminuir al máximo éste impacto.

-Es un proyecto que no se viene abajo, porque el Presidente está “encima de nosotros” para que lo apuremos, pero también porque el proyecto en sí mismo tiene la fuerza suficiente para su realización, pues toda inversión privada tiene una tasa de retorno.

Finalmente, aseguró ya se trabaja en el proyecto ejecutivo y estará listo por etapas.