PRUEBAN CON ÉXITO EL SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA CÁPSULA CREW DRAGON

A unos días de haber efectuado pruebas en los motores de emergencia de la cápsula Crew Dragon, SpaceX y la NASA han liberado un video que muestra el proceso de ignición de los propulsores Draco en toda su gloria.

El ejercicio se efectuó el pasado 13 de noviembre en una de las plataformas de lanzamiento de SpaceX en Cabo Cañaveral, Florida, con el fin de someter a prueba los propulsores que se utilizarían en caso de una emergencia durante el lanzamiento.

Este sistema se activaría si uno de los cohetes Falcon 9 falla en el aire, permitiendo que la cápsula Crew Dragon pueda volar hacia un punto seguro. SpaceX ha implementado ocho motores SuperDraco que han sido diseñados para impulsar la nave lejos del cohete en caso de un fallo al despegar, mientras que 16 propulsores Draco realizarán maniobras en órbita y control de altitud, así como también maniobras para reorientar la nave.

El proceso completo de rescate del Crew Dragon dura unos 70 segundos y comienza con la ignición de los SuperDraco, luego, los propulsores se disparan y reorientan la nave hasta lograr una altitud requerida para el despliegue de los paracaídas de modo que la cápsula descienda de manera segura en el océano.

La prueba exitosa en la plataforma llega después de un experimento fallido en abril, en donde la cápsula de prueba explotó a causa de un fallo en una de las válvulas. El próximo paso para Elon Musk y SpaceX será probar el sistema en pleno vuelo, antes de efectuar los vuelos tripulados.

Anteriormente se había dicho que el primer lanzamiento tripulado de la Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional se efectuaría el 17 de diciembre de este año, fecha que podría cambiar luego de los ajustes efectuados tras la explosión de hace unos meses.

#ICYMI 🐉 Last week, @SpaceX completed a series of static fire engine tests of the #CrewDragon spacecraft.

The tests will help validate the launch escape system for the in-flight abort demonstration planned as part of @NASA's Commercial Crew Program.

💻: https://t.co/xsSedwxanU pic.twitter.com/iCDGD8G4ir

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 20, 2019