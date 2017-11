PUEBLO SUIZO OFRECERÍA HASTA 60,000 EUROS POR IR A VIVIR AHÍ

El pueblo de Albinen, ubicado al sur de Suiza, no encontró mejor incentivo para sumar nuevos inquilinos que proponer que todo aquel que se mude al pueblo reciba hasta US$60 mil.

La idea de ofrecer un pago a los nuevos vecinos del pueblo suizo de Albinen provino de los pobladores más jóvenes de este lugar. La iniciativa será puesta a votación el 30 de noviembre en el consejo municipal. Si la propuesta es aprobada, cada adulto menor de 45 años recibirá US$ 25.281 y cada niño de US$ 10.112, por lo que una familia con tres miembros podría recibir hasta US$ 60.000.

Con unas hermosas vistas al valle y una arquitectura que te cautivará, Albinen actualmente solo cuenta con una población de 240 personas, siendo esta la gran razón para que sus autoridades busquen evitar la desaparición del pueblo con incentivos monetarios.

Los únicos requisitos para las personas que buscan mudarse hasta Albinen y recibir los beneficios es que deben ser menores de 45 años y se comprometan a vivir en el lugar al menos 10 años. También deberán comprar o construir una casa que tenga una inversión mínima de US$ 200.000, siendo este último punto una posible traba para los que decidan viajar en solitario.