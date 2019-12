Puedes escoger el mejor software gratuito para usar con Windows 10

Si eres de los que no pueden o no quieres pagar por una licencia de Office 365 o de Office 2019, tienes la opción de usar el Office gratis de Microsoft, es decir, el Office online. El único detalle es que incluso si instalas la versión gratis de Office desde la Microsoft Store, solo obtendrás básicamente un lanzador de las aplicaciones web.

Si te va bien con alternativas, especialmente una que imite bastante el aspecto del Office de Microsoft, ONLYOFFICE ofrece una versión gratuita y open source de su editor de texto, editor de hojas de cálculo y editor de presentaciones, todo el paquete pesa solo 157 MB y está disponible para múltiples plataformas.

Otra opción parecida estéticamente a MS Office, es WPS Office, que además tiene la ventaja de que permite abrir las diferentes apps del suite en pestañas dentro de la misma ventana. Esta descarga además de las tres apps clásicas, también incluye un lector de PDF.

También están las apps de LibreOffice que ofrece más aplicaciones que cualquiera de los suites anteriores, que sigue siendo gratuito y open source, y que con los años ha afinado su compatibilidad con la mayoría de formatos de documentos más usados, y modernizado bastante su interfaz.

Y si no puedes o no quieres, o ni siquiera necesitas algo tan complejo como Photoshop o Lightroom, hay opciones muy viables para editar imágenes que se ofrecen por el fabuloso precio de gratis. Es posible que ya conozcas a uno tan famoso como GIMP que desde su versión 2.10 luce mejor que nunca, y siempre será una opción sumamente recomendada.

Sin embargo, si buscas algo más simple y fácil de usar con una curva de aprendizaje menor, el editor de imágenes más interesante es PhotoScape X, no solo cuenta con un montón de funciones básicas para aplicar efectos en pocos clicks, sino que soporta hasta la edición de imágenes RAW. Tiene un montón de herramientas útiles, y un tutorial para cada una.

Algo difícil de conseguir actualmente es un buen cliente de correo nativo que además sea gratuito y que esté pensando para usuarios personales y no para un entorno empresarial. Aunque parece que tendrías que conformarte con la web, que tampoco es tan malo, si prefieres una app dedicada.

La más recomendable es Mailspring porque tiene una de las mejores interfaces, es fácil de usar, soporta múltiples cuentas de correo, tiene una bandeja de entrada unificada, conversaciones, y formas sencilla de etiquetar o destacar emails.

Si quieres algo simple y directo al grano en lo que simplemente anotar cosas y crear listas con recordatorios, nada más sencillo que el Microsoft To Do. Si quieres un poco más que esto, y también te interesa poder añadir fotos o audio a tus notas siempre está Google Keep, pero esta es solo una webapp.

Si quieres algo más completo, todo terreno, con calendario y montones de opciones que sirven hasta para crear bases de datos, tienes que echar un vistazo a Notion, una absoluta bestia de productividad que además cuenta con una de las mejores interfaces ahí fuera.

Y si vas buscando un servicio de música en streaming gratuito, los únicos que tienen un modelo soportado por anuncios y que te dejan usar una app nativa en Windows 10 son Spotify y Deezer, el primero es más completo que el segundo.