PULPEROS DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE LA BAJA CAPTURA ESTE AÑO

La temporada de pulpo con pesca artesanal, fue la peor de muchos años; nunca habíamos quitado jimbas desde mucho antes de que concluya la temporada de captura, es decir, en el mes de septiembre, manifestó Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas de Campeche e indicó “es preocupante que todos los permisionarios que estamos metidos en el pulpo, no tenemos idea de lo que ocurrió este año”.

-No sabemos qué paso y hemos platicado entre nosotros… la depredación la estamos viendo a la vista de todos, no vamos a buscar culpables de lo que está pasando, es decir, siempre ha habido depredación, pero hay gente que hecha sus arrecifes y eso a veces nos beneficia, pero este año totalmente nada… no sabemos qué ocurrio.

Chi Pech acusó el Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) no ofrece un dictamen de las causas y cuál fue el problema “y estamos viendo cuál fue la situación de miles de familias”.

-El pulpo es la única especie que está en estas condiciones, que presenta esta situación en la pesca ribereña. Hay mucha preocupación pues esta temporada es la que siempre nos trae beneficios, pero en esta ocasión, no tuvimos ganancias –aseguró y señaló hay concesionarios que tuvieron pérdidas superiores a los 30 mil pesos.

-Si hablamos de los gareteros, más del 9 0 por ciento ya no está en la mar, solo un diez por ciento está gareteando y esta situación es la misma en todos los sectores y solo se obtiene un 35 por ciento de lo esperado.

-Además, el precio influyó mucho pues se redujo en más del 50 por ciento y los costos subieron; el descenso en el precio fue por la saturación del mercado y Marruecos tiene muy buena producción y eso nos afecta.