Que abran procesos virtuales en todos los juzgados, piden abogados

Abogados de todo el país están preocupados por los asuntos que se han ido acumulando con la cuarenta en los juzgados. Para ellos y sus representados la justicia está detenida.

Diversos tribunales estatales han dado paso a los procesos virtuales, sin embargo, en su mayoría se trata de atención a asuntos urgentes que han definido en catálogos locales. De acuerdo a un análisis realizado por Transparencia Mexicana, hasta el 17 de junio 14 poderes judiciales estatales habían reactivado sus plazos judiciales y habilitado la atención de todos los casos. Los otros 18 poderes judiciales de entidades continuaban con suspensión de plazos y solo permitían la recepción de casos urgentes, los cuales poco a poco se han ido ampliando.

Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Tamaulipas son los estados que mayores opciones digitales de justicia contemplan.

Abogados señalan que si hay la necesidad de seguir esperando esta pandemia se hagan uso de los medios digitales no solamente para los espectros que ya están definidos. Piden que abran los medios digitales para todo en general, que abran los medios digitales para envío de oficios, para atención de situaciones accesorias que no necesariamente son urgentes, no son urgentes para el Poder Judicial, pero para el justiciable todo es importante y urgente.