¿Qué está pasando con el caso Giovanni, el hombre que perdió la vida por presunto abuso de la policía en Jalisco?

El pasado 5 de mayo, Giovanni, un joven de 30 años de edad, murió bajo la custodia de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, quienes lo detuvieron aparentemente haciendo uso de la fuerza.

En redes sociales circula un video donde se muestra al hombre resistiéndose a que los elementos de seguridad se lo llevaran, ante los reclamos de ciudadanos que cuestionaron el motivo de su detención.

Giovanni López, albañil de 30 años, fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie. Este es el estado de terror y persecución que instala @EnriqueAlfaroR.#JusticiaParaGiovanni!! pic.twitter.com/DYlU2J7MV3 — Arq Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) June 3, 2020

El Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que una vez que tuvieron conocimiento por parte del agente del Ministerio Público, iniciaron las investigaciones para determinar si existe responsabilidad por parte de los elementos municipales en la muerte de Giovanni.

Ante algunos comentarios que señalaban que la detención se debía a que Giovanni no portaba cubrebocas, el Fiscal desmintió dicha versión , ya que aseguró que era detención administrativa de una persona agresiva.

📢 #Boletín | Investiga Fiscalía del Estado la muerte de un hombre tras ser detenido por la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos pic.twitter.com/uzVSEqWr0Z — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

Además, informó que la Fiscalía del Estado investiga a elementos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes podrían estar involucrados en otras carpetas de investigación por posibles actos de abuso de autoridad las cuales están en integración.

Aseguró que el Gobierno de Jalisco no solapará ni tolerará a ningún servidor público en el uso de sus atribuciones violente los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que actuarán con todo el peso de la ley.

Respecto a los hechos denunciados en contra del alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, de haber ofrecido 200 mil pesos a la familia de Giovanni para no hacer público el video, en caso de comprobarse dicha situación, el edil estaría cometiendo una irregularidad la cual podría configurarse en un delito, por lo que de tener datos en ese sentido iniciarían una investigación en su contra para deslindar su responsabilidad.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/2EV2a4SBFQ — Eduardo Cervantes Aguilar Oficial (@Eduardo74416222) June 4, 2020

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter donde habla sobre su postura sobre dicha situación.

“Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos es una atrocidad, producto de la actuación de la autoridad municipal. Hay que aclarar que no hubo ninguna participación de policías estatales en estos hechos. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

Informó que la Fiscalía de Jalisco se encuentra investigando para averiguar qué fue lo que realmente sucedió, por lo que en las próximas horas tendrán resultados. Además, puntualizó que aplicará todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable.

“Según el reporte oficial de la comisaría, la detención fue por una falta administrativa y por supuestamente agredir a los policías municipales, no por no usar cubrebocas, como se ha venido señalando. Pero hay que decirlo con claridad: No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató. Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho” aclaró el mandatario.

No estamos investigando por qué se le detuvo, estamos investigando por qué lo mataron y quién lo mató. Eso es lo más importante. No puede haber ninguna causa que justifique este brutal hecho. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

Quiero decirles a las y los jaliscienses, de frente como siempre lo he hecho, que a mí también me duele, que también a mí me indigna y me da rabia que pasen estas cosas en México. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

A las corporaciones municipales y también a la estatal, un mensaje muy claro: en Jalisco no vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

Las policías están para cuidar a la gente, para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de derecho. Las consecuencias para quienes no lo entiendan serán graves. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 4, 2020

Mientras que en Twitter se volvió tendencia #JusticiaParaGiovanni para pedir justicia y no se quede impune la muerte de Giovanni.

Lo mataron a golpes y también le dieron un balazo

-Cristian, hermano de Giovanni#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/0Y2ox1YFF1 — L3GNAD (@L3GNAD) June 4, 2020

Me gustaría usar este espacio en twitter para hablar sobre Giovanni Lopéz, un albañil mexicano que fue asesinado a golpes por la policía por no llevar cubrebocas. Por favor, que nuestra empatía no sea efímera, hablemos de Giovanni como hablamos de George. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/rUkt2CuyPs — vico🥊GO生 (@nanainblue_) June 4, 2020

Giovanni no murió, el Estado lo mató. https://t.co/kVenR8X1Oc — César Galicia (@cesargalicia_) June 4, 2020

Giovanni era un albañil que como millones de mexicanos, se ganaba la vida de manera sencilla y honesta. Lo secuestraron y lo mataron. Terminaron con su vida. Lo menos que podemos exigir es #JusticiaParaGiovanni y su familia. pic.twitter.com/hViAFA42g8 — Alejandra Giadans Valenzuela (@AleGiadans) June 4, 2020

JUSTICIA PARA GIOVANNI #JusticiaParaGiovanni #JusticiaParaGiovanni Si quieren ayudar o hacer algo al respecto, están los siguientes links,

ABRO HILO pic.twitter.com/0DpUTwOQhY — pekin jazz (@greta_flores01) June 4, 2020

Giovanni esta muerto, desde hace un mes, nos ocultaron su asesinato. Lo mató la policia, amenazaron a su familia de MUERTE si decian algo, sí difundian el video donde con brutalidad lo subían al caroo de los oficiales.

Queremos justicia! #JusticiaParaGiovani pic.twitter.com/CQRi8AE9aQ — C u t e. (@Dana01656017) June 4, 2020

En México tambien se estan haciendo manifestaciones por la Muerte de Giovanni Lopez en manos de un policia

Eso pasa en todo el mundo, el abuso del poder es real

Los policias nos estan matando y nadie hace justicia pic.twitter.com/UIPoowGosH — Valeria🍉 (@ValeLittleShit) June 5, 2020

Hoy en Guadalajara (Jalisco, Mexico), hubo disturbios contra el terrorismo policial que asesinó hace un mes al joven de 30 años, Giovanni Lopez, de un golpe en la cabeza tras estar bajo custodia policial. El pueblo quemó patrullas delante del Palacio de Gobierno de Jalisco. pic.twitter.com/MzQDS47CJX — StalingradoEnCadaBarrio (@StaIingrado) June 5, 2020