QUE HUELGA NO DEBE SER MOTIVO PARA SUSPENDER SERVICIOS

Al asegurar que la huelga de los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche es legal, lo que las autoridades en la materia ya afirmaron, el coordinador parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, José Luis Flores Pacheco, manifestó no se puede suspender la prestación de servicios a la ciudadanía “por ninguna circunstancia”.

-En el artículo 925 en adelante, de la Ley Federal del Trabajo señala la huelga, requisitos, servicios públicos básicos que no se pueden suspender por este movimiento que es un derecho constitucional y hay que respetar pero, cuando hay dos derechos encontrados, siempre prevalece el que beneficia a una mayoría y éste es la prestación de servicios.

-No se puede suspender la prestación de servicios por ninguna circunstancia; antes de que estallara la huelga se reunieron el Sindicato, la Junta de Conciliación y el Ayuntamiento y se firmó un convenio de huelga y al hacerlo, acordaron cuántos se quedan laborando, cuánto va a durar y todo lo demás… eso es lo que no se está cumpliendo por ambas partes –puntualizó.

-Lo digo con mucho respeto, pero se dejan llevar por sus enojos y egos, que son muy pasionales pues quien tiene la responsabilidad y obligación es el servidor público y, en este caso, quien garantiza es el presidente municipal. ¡No puede obviar, no puede esconderse, tiene que responder! Es su obligación legal, profesional, moral y como servidor público; es el único que no puede decir: no los voy a atender, no me importa.

Agregó debe buscar ayuda si no puede resolver el problema porque “tampoco se vale que lo haga solo”, o de lo contrario, analice bien y se dé cuenta que así es el detalle, y busque una solución.

-Lo sostengo: jurídicamente lo que es, políticamente hasta donde es posible, administrativamente también y si piden una cantidad y no es posible, se diga pero hasta el momento no ha salido a decir y ha habido un encontronazo innecesario pues se enfrentan trabajadores que van a estar en el mismo cubículo trabajando y qué necesidad de que entre trabajadores se genere este conflicto.

Enfatizó los obligados son el presidente municipal y el Sindicato.

-Simplemente es una pena que no haya la capacidad política de altura para poder darse cuenta que no son amigos, y no les interesa serlo, sino les interesa solucionar un problema y a partir de ahora se vaya hacia adelante.

Finalmente, sobre la intervención policial, Flores Pacheco apuntó lo hizo porque se salió el control y aunque pudo servir para inhibir golpes y agresiones, una vez que hace acto de presencia, “es lo que genera más tensión porque es una autoridad externa” y reiteró que los únicos que pueden solucionar es el presidente municipal y sindicato, y de no hacerlo solo denotan no tener capacidad para encontrar soluciones.