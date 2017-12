QUE IRINA BAEVA NO CAUSÓ EL DIVORCIO DE GABRIEL SOTO Y GERALDINE BAZÁN

Irina Baeva rompió su silencio y desmintió tener un romance con el Gabriel Soto tal y como lo aseguró la actriz Geraldine Bazán. Como se sabe, Soto y Bazán anunciaron hace poco su rompimiento matrimonial.

Mucho se ha especulado sobre las diferencias que existen entre Irina y la aún esposa de Gabriel Soto, Geraldine. A lo que la actriz rusa respondió: “Yo no conozco a Geraldine, la he visto dos o tres veces en mi vida, no te puedo decir más. Lo que si te puedo decir es que yo no me meto en nada de sus problemas, eso es cosa de dos”.

Incluso aseguró que está apoyando al actor mexicano debido a los momentos difíciles que está pasando tras su separación. “Claro que he hablado con él, somos amigos y no hay nada que esconder ahí”, indicó.

En otro momento, señaló que es probable que vuelva a actuar juntos tal y como lo hicieron en la TV ‘Viva el amor’. “De hecho nos seguirán viendo juntos porque a lo mejor volvemos a trabajar en un proyecto”, sostuvo Baeva, de 25 años.

Agregó: “Yo no conozco a Geraldine, la he visto dos o tres veces en mi vida, no te puedo decir más. Lo que si te puedo decir es que yo no me meto en nada de sus problemas, eso es cosa de dos”.