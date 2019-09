QUE REFORMAS NO VIOLEN AUTONOMÍA DE TRABAJADORES, PIDE CTM

La entrega de fraccionamientos al Ayuntamiento, orientación sobre nueva Ley General del Trabajo, así como que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mejore su atención en el área de especialidades, y que no se realice el pago por la adquisición de vivienda, si antes no la ha recibido el Ayuntamiento, fueron algunos de los puntos planteados por los delegados de la Federación de Trabajadores de Campeche en los once Municipios del Estado, durante el XV Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Campeche.

En el evento, los delegados aprobaron por unanimidad el informe del dirigente estatal Wilgen Hernández Cherrez, en el que se señaló la importancia de que la Ley General del Trabajo no viole la autonomía de los trabajadores con las actuales reformas.

Con media hora de retraso se realizó el XV Congreso de la CTM en Campeche, en la que se aseguró que once organizaciones se han sumado a sus filas.

En su informe, Hernández Cherrez se pronunció también por un mejor salario, pues el actual no permite la adquisición de lo necesario para las familias.

Entre los planteamientos se incluyó una audiencia con el gobernador Carlos Miguel Aysa González para los transportistas de carga, reubicación de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como rescatar las áreas verdes en los fraccionamiento.

Durante el Congreso se aprobó a Hernández Cherrez como secretario general de la Federación, por un período más.

En su intervención, Aceves del Olmo, se pronunció por una mayor presencia de las mujeres.

Puntualizó hombres y mujeres deben percibir los mismos ingresos, y aseguró que la única dificultad para que las mujeres tengan los mismos trabajos que los varones, es la negativa de éstos a que ocupen esos cargos o responsabilidades.

Dijo que hay entidades donde ya se hacen este tipo de modificaciones, que permiten la participación de la mujer.

Más adelante, afirmó no permitirán los cambios en el Infonavit, pues olvida que los dueños son los trabajadores, no el Gobierno, solo pone al director general.

Pidió a la dirigencia estatal trabajar conjuntamente con las autoridades para que se entreguen más vivienda.