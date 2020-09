Quienes busquen un cargo público deben hacer juramento, propone Delgado

Todos los candidatos meronistas que busquen un cargo de elección popular o de gobierno, deberían hacer un juramento de principios. Debe existir como condición el compromiso de actuar de manera responsable y apegada a los fundamentos de no mentir, no robar y no traicionar, señaló Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena.

Esta es una de sus propuestas en caso de ser electo como presidente nacional de Morena. Delgado Carrillo señaló la necesidad de un juramento que comprometa la actuación de los representantes políticos apegada a los principios que fundaron el movimiento.

“Prometimos regenerar la vida pública del país y eso significa que todo aquel representante de Morena sea en un cargo de elección, sea en un cargo de gobierno, debe cumplir estrictamente los principios de Morena de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación”, enfatizó.