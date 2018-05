QUIERO QUE EL PUEBLO ME CUIDE, NO QUIERO GUARDAESPALDAS: AMLO

De visita en las plazas de la huasteca hidalguense y potosina, donde encabezó este lunes actos de campaña, el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se refirió una vez más al tema de su seguridad personal.

Dijo que siga siendo “el pueblo quien lo cuide, pero de manera organizada” tanto al llegar como al salir de las comunidades que visita, porque en esta jornada “hasta lo apachurraron”.

De ustedes va a depender también les digo lo de mi seguridad, porque yo no quiero andar rodeado de guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes, quiero que me cuide el pueblo, pero eso significa que tiene que haber orden; porque nos estaban apachurrando, tiene que haber orden; ya nos estamos viendo, yo les quisiera abrazar a todas y a todas porque amor con amor se paga”, comentó.

Más tarde, en Tamazunchale, San Luis Potosí, López Obrador abordó una vez más el tema, frente a los potosinos, López Obrador minimizó los riesgos a su integridad física y consideró que no puede retardarse tanto en los eventos programados en su agenda por querer saludar a la gente a lo largo del camino, aunque lo disfruta y lo agradece.