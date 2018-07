RAFA MÁRQUEZ CONFIRMA SU RETIRO

Rafael Márquez, el “Káiser de Michoacán”, uno de los tres jugadores que han sido parte en cinco Copas Mundiales, anunció su retiro definitivo tras 22 años de exitosa carrera con una carta en sus redes sociales.

“Ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he querido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en ese último encuentro. Han sido 22 años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y, como resultado de ello, provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero es su mayoría, muchas alegrías. No me arrepiento de nada, ya que los aciertos, y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día”.

En Rusia 2018, el defensa central mexicano igualó la gesta de su compatriota, el arquero Antonio Carbajal, y del centrocampista alemán Lothar Matthaeus -ganador de Italia 1990 – al tomar parte en su quinto Mundial.

En su comunicado, Márquez tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas. “Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo, haga lo que haga y esté donde esté”.

El zaguero central debutó con el Tri en 1997 y disputó su último encuentro como internacional en los octavos de final de Rusia 2018, cuando el equipo mexicano cayó 2-0 ante Brasil. Saliendo desde el banquillo, contribuyó al histórico triunfo de los suyos ante Alemania en la fase de grupos y firmó su quinta participación en un Mundial.

“Es un día muy especial para mí”, reconocía tras el partido con la Mannschaft. “Después de perder a mi padre y lo duro que ha sido llegar hasta aquí. Sin embargo, lo he hecho con la cabeza alta y he sumado mi pequeña contribución al gran éxito de este equipo”.

Un gran líder dentro y fuera de la cancha, Márquez portó el gafete de capitán en sus cinco Copas Mundiales, en las que logró alcanzar los octavos, pero no llevar a su selección al anhelado ‘quinto partido’. Sí pudo celebrar, sin embargo, la consecución de la Copa Confederaciones 1999.

Y en su larga carrera en el fútbol de clubes conquistó numerosos títulos, siendo su época más exitosa la que vivió en el FC Barcelona, donde el Káiser ganó cuatro Ligas, dos Ligas de Campeones de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También conquistó la liga francesa con el Mónaco y la mexicana en las filas de León.

Tras colgar las botas, Márquez seguirá vinculado al mundo del fútbol, esta vez como director deportivo del Atlas, el club donde comenzó todo para él.