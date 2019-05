“RAMBO” COMBATIRÁ A NARCOS MEXICANOS

En redes sociales comenzó a circular el tráiler de la quinta entrega de la saga “Rambo”, titulada “Rambo: Last Blood” y protagonizada por Sylvester Stallone.

En el adelanto se aprecian imágenes de la historia en la que el exmilitar estadounidense se enfrenta a un poderoso cártel de narcotraficantes mexicanos.

En “Rambo V”, rodada en México, aparecerán los actores Paz Vega, Óscar Jaenada, Adriana Barraza y Stallone, bajo la dirección de Adrian Grunberg,

El nuevo filme sobre las aventuras del veterano de la guerra de Vietnam llegará a las salas de cine en septiembre, en Estados Unidos.

They drew first blood. He will draw last. #Rambo Last Blood – In theaters September 20. pic.twitter.com/QI7YohiovO

— Rambo: Last Blood (@RamboMovie) May 30, 2019