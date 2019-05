RAMOS SE QUEDA EN REAL MADRID

“Soy madridista, estoy contento aquí y el día que me vaya lo haré ganando”, sentenció el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, al dejar en claro que permanecerá en la institución merengue, en rueda de prensa en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid donde aclaró las especulaciones sobre su futuro y confirmar su intención de permanecer en el Real Madrid.

Antes de responder a las preguntas de los periodistas, el capitán tomó la palabra: “Después del jaleo que se ha montado, quiero aclararlo y responder a las preguntas para despejar las dudas y los debates, que no benefician a nadie, ni al club, ni a los aficionados ni a mí. Quiero dejar claro mi futuro, se ha especulado mucho. Soy madridista, me quiero retirar aquí y concluir mi contrato. Hay que dejar atrás esta mala temporada para construir el futuro”.

“El día que me vaya quiero hacerlo por la puerta grande y ganando. No me quiero ir del Real Madrid. Mi sueño es retirarme aquí. Estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento. La relación es de padre a hijo pero quién no se ha peleado con su padre. Lo mejor siempre es sentarse a hablar cara a cara, sin que interfieran terceras personas. Hace mucho tiempo que no hablo de dinero y de contratos con Florentino porque es un tema que no me preocupa”.

“La oferta está encima de la mesa, no miento. Si mi afición no me quiere me hubiera planteado irme, pero me siento querido. Ayer lo arreglamos todo y queremos construir el futuro juntos. El día que me vaya lo haré ganando”, dijo.

“Soy el capitán y me siento querido y respaldado por mis compañeros. Ellos me conocen y muchos no tenían dudas de que iba a seguir aquí. Hay que agradecerles que me hayan escrito y me hayan dado cariño. Después de los malos resultados de esta temporada hemos tenido tiempo para sacar conclusiones y ver en qué podemos mejorar”, recalcó.

“Las cosas se solucionan hablando y en una tarde lo hemos hecho. Intentaremos hacer un proyecto nuevo para cumplir los objetivos que tenemos. Por eso hago una rueda de prensa, para aclarar que estoy contento donde estoy y nada más”.

Del futuro dijo: “Todavía no ha llegado mi momento. Mientras me aguante mi cuerpo y alma para defender este escudo no me planteo irme. No me iría a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Cuando me vaya será porque el cuerpo no me aguante y lo haría a un equipo que no compitiera con el Madrid”.