REAL MADRID NO HARÁ PASILLO AL BARCELONA

El entrenador del Real Madrid volvió a reiterar que sus jugadores no harán el pasillo al Barcelona cuando jueguen mañana el “clásico” en el Bernabéu. En respuesta al argumento de que el Barça no les hizo pasillo cuando ganaron el mundial porque no estaban en la competición, Zidane dice que: “es mentira. Hay que ganar la Champions para jugarlo”.

Zinedine Zidane compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras dirigir el último entrenamiento previo al derby. El técnico analizó el partido ante el Barcelona: “Estamos con una buena tensión y llegamos tras haber conseguido un buen resultado. Nos encontramos bien, hemos descansado bien tras la Champions y estamos preparados para el partido de mañana. Estamos listos para jugar”.

“Es un partido en el que hay tres puntos en juego. No va a cambiar la clasificación, pero tenemos que jugar bien, realizar un buen partido y hacer todo lo posible para ganar. Respecto a los jugadores tocados, haremos como siempre. Si alguno se resiente de algo no va a jugar, pero tenemos muchos jugadores para suplirles. Varane e Isco están para viajar, pero lo hacemos mañana y veremos esta tarde si hay algún cambio en algún jugador”.

Sobre Andrés Iniesta, uno de los cerebros del Barcelona, dijo: “Como dije el otro día, es un jugador que admiramos. No es un jugador cualquiera. Todos sabemos también lo que es como persona. Mañana, solo saludarle, felicitarle y desearle suerte para su futuro”.

Del arbitraje, comentó: “No me voy a meter en eso. Nosotros merecíamos estar en la final de la Champions por lo que hicimos desde el principio de la temporada. Hemos ganado partidos con dificultades, como es normal. No podemos minimizar lo que hicimos. El tema de los árbitros no va a cambiar lo que cada uno dice. Lo que nos importa es valorar lo que hemos hecho. Nosotros luchamos y corremos en el campo. Ahí está lo que hicimos contra los rivales en la Champions”.

Sobre la polémica del “pasillo”, el técnico blanco zanjó la situación: “Ellos no hicieron pasillo y nosotros, con respeto, no vamos a hacerlo porque no lo hicieron. Respetamos lo que hizo el Barcelona, que ha ganado la Liga y es lo más difícil para mí, siempre lo he dicho. Les felicito y esto es el respeto. Es una cuestión mía, nada del club. No voy a romper nada, pero no vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron”.

“Voy a aclarar el tema. No soy quién para decidir que no se hace el pasillo. Hay que hablar de la situación porque después del Mundial de Clubes entiendo que para ellos no era importante hacer el pasillo. Algunos dicen que no estaban en la competición, pero es mentira porque tienes que ganar la Champions para jugar el Mundial de Clubes y en la Champions estamos todos”.

¿El pasillo es signo de respeto o ridículo?

“Ni una cosa ni otra. Yo no quiero cambiar nada. He explicado lo que ha pasado. Había una cosa y hace poco se ha roto. No podemos decir que haya sido el Madrid el que ha roto eso”.