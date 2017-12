RECORTE A PRESUPUESTO DEL IEEC, POR DEMANDA CIUDADANA: MÉNDEZ LANZ

Luego de asegurar que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), saldrá adelante con las tareas que debe realizar, Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXII Legislatura del Congreso del Estado indicó que la reducción al presupuesto que presentó el instituto responde a la solicitud ciudadana de asignar menos recursos a cuestiones políticas.

-Pensamos en la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, y es un año (20189 en el que todos debemos estar preocupados por hacer muy buen uso del recurso; evidentemente saldrá adelante con las tareas que debe realizar.

En entrevista al concluir la sesión ordinaria, Méndez Lanz puntualizó que al hacer la distribución, se priorizaron los puntos más sensibles para la población y agregó que en el tiempo que lleva al frente del Poder Legislativo, una demanda ciudadana ha sido que los recursos para cuestiones políticas “cada día sean menos”.

-Yen cumplimiento a todas estas disposiciones, en cumplimiento a esta petición, se hacen los replanteamientos –indicó- y destacó que en cambio se destinó un recurso para las Juntas Municipales que han estado esperando para reforzar la infraestructura.

Afirmó la distribución del Presupuesto de Egresos permitirá cumplir “con todas las metas establecidas con los objetivos planteados, sobre todo en los puntos más sensibles que son la población, que es el desarrollo social, la parte social, la seguridad, la salud y la educación están cubiertos”.

Por otra parte, sobre la autorización al gobierno municipal de Carmen para la contratación de financiamiento, indicó fue una petición que se revisó más de una vez y no solamente es aprobada por el Congreso del Estado, sino también por la Comisión de Hacienda, responsable de analizar los financiamientos.

-Lo que no queremos, y también por eso se tardó, que no sea objeto de una nueva revisión y volver a turnarla al Congreso para volverla a aprobar, entonces aun cuando el tiempo es importante y aquí lo que prevalece es un análisis completo, un análisis a profundidad, donde podamos determinar cuáles son los potenciales errores y tratar de resolverlos para que no se presente una nueva. Hoy prácticamente se cumple con todo lo que se ha pedido, por prácticamente todos los diputados, la intención es apoyar al Municipio de Carmen para que reestructure y pueda tener algunos ahorros y poder seguir trabajando por la gente, finalizó.