RECORTE AL INE NO BUSCA DEBILITARLO: SEGOB

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) u otros órganos autónomos, no busca debilitarlo como institución autónoma.

“El hecho de que estén molestos porque les recortaron el presupuesto, pues a todos nos han recortado el presupuesto y todos nos tenemos que ajustar porque el presidente no quiere endeudar más al país y yo siento que en algunos órganos autónomos si había un poquito de manga ancha en los recursos, sobrados, no ajustados, no en austeridad”, precisó.

En cuanto a la propuesta de Reforma Electoral, dijo que ninguna reforma que no cuente con el consenso de los grupos parlamentarios deberá aprobarse por el Legislativo.

Por ello, será necesario integrar en la discusión a todos los involucrados, como gobierno, autoridades electorales, partidos políticos y distintos organismos para lograr entre todos una reforma bajo consenso.