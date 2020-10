Recuerdan a Biby Rabelo que es tiempo de “trabajar”, le recomiendan hacer “menos grilla”

De manera unánime, diputados de diversas fracciones parlamentarias y representaciones legislativas, exigieron este mediodía a la diputada panista Biby Karen Ravelo de la Torre, respeto y no acudir a las sesiones ordinarias para “hacer campaña” porque “no es tiempo de eso”, luego de afirmar que ninguno de sus homólogos hizo nada para que se re-direccionaran recursos destinados a la realización de obra pública, que calificó de “relumbrón”.

El último punto de la orden del día: asuntos generales, fue el marco para que la panista asegurara el gobierno del Estado no ha hecho nada para combatir la pandemia.

En respuesta, legisladores del PRI, PT, Morena e independiente, le recordaron que ella también aprobó el Presupuesto de Egresos del año en curso, que destinaba recursos para la Ciudad Administrativa, y que ahora quiere engañar a los campechanos, a los que no les informa que lo hizo para que el alcalde recibiera 30 millones de pesos en Slurry y que se encuentra en plena campaña política, con miras a un nuevo cargo de elección popular, adelantándose a los tiempos que marca la ley.

Sin excepción, legisladores de las diferentes fracciones y representaciones legislativas, le señalaron su falta de respeto, no solo por decir que están en la inmovilidad, sino también por pretender que la agenda legislativa se rija por sus señalamientos y no por las demandas ciudadanas, sin omitir que utilizan los recursos de disponen “y no los del Ayuntamiento porque no tenemos mercaditos con toldos” como tampoco “personal de apoyo ni eventos pagados por no sé quién”.

Sin ocultar su malestar, le indicaron que muchos médicos y enfermeras así como personal de apoyo arriesga su vida en el combate a la pandemia por COVID-19, le recordaron la muerte de algunos integrantes de esa Legislatura, y que Campeche está en semáforo verde por el trabajo realizado para combatir la contingencia sanitaria, sin omitir cuestionar decisiones como instalar ejercitadores en comunidades rurales a juicio de la actual administración del Municipio de Campeche, en lugar de construir calles o bien tomar el dinero que corresponde a las Juntas Municipales y pintar parques afirmando que el gasto fue de 200 mil pesos, “lo que nadie cree”.

Una y otra vez le pidieron no estar en campaña “porque son tiempos de trabajar” y hacer “más política y menos grilla”.

Una sola réplica en respuesta, para reconocer que solo dos diputadas tienen la convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que como diputada local, todos sus ingresos los gasta en ayudar a la gente, que su mercadito hace que mil 400 personas lleven comida a su casa para una semana.

Le señalaron entonces que no son ellos los que deciden si trabajan o no, sino los ciudadanos y le citaron varias de las acciones oficiales para atender diferentes problemas que afectan a los campechanos, tanto en salud como en atención a comunidades, al campo, entre otros.

Ante el silencio de Rabelo de la Torre, fue su compañera de bancada, Nelly Marquez Zapata, la que desde su curul a voz en cuello, acuso maltrato de los demás legisladores y se negó a guardar silencio a pesar de ser los últimos minutos de la sesión.