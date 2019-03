RECURSO AL CAMPO SE REORIENTÓ AL SECTOR PRIMARIO: MEAVE FERNIZA

Katia Meave Ferniza, delegada federal, aseguró en apoyo al sector agrícola aunque hubo disminuciones en rubros específicos, se reorientó el gasto a los pequeños productores pues se considera son el sector más vulnerable y con las nuevas reglas de operación de los diferentes programas agropecuarios y pesquero, se podrá trabajar para “apalancar” a los más necesitados del sector primario.

En breve entrevista al concluir la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, dijo se trabajará mucho en el combate a la corrupción porque “creemos que una buena parte del presupuesto se iba de manera indiscriminada por los temas de corrupción y con eso vamos a garantizar un ahorro”.

-En términos generales el presupuesto está aumentando –dijo y admitió que en algunos conceptos disminuye aunque lo justificó al señalar que se prioriza al sector primario y que se aplicará mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio del recurso.

-Es un presupuesto histórico en el Estado, va a rendir mucho, a lo menor no logra abarcar el cien por ciento pero se dará una fuerte activación al sector –manifestó-. Vamos a vivir en el estado una activación económica como nunca, que ha sido golpeado por la crisis del país y hoy se le apuesta al Sureste.

Meave Ferniza se refirió también a las estancias infantiles, de las que apuntó es un tema de las autoridades correspondientes y que apenas se entregan resultados de los programas aplicados en el 2018 y las autoridades revisan posibles irregularidades, “se detectaron algunos temas que las auditorías, los órganos internos tendrán que verificar si hubo personas involucradas”.

Manifestó, entonces, que el programa se canaliza directamente a las madres, apoyar directamente al beneficiario y afirmó categórica no asumió compromiso alguno con las responsables de éstas.

-Lo que habíamos quedado era que, de renovarse los convenios, se haría una verificación de las estancias, pero no fue así… terminaron –de operar- el 31 de diciembre próximo pasado y no tenemos jurisprudencia para revisar una instancia en la que no tenemos un vínculo legal. Ya se publicaron las reglas de operación –explicó al tiempo que informó el 80 por ciento del padrón ya se pagó, solo faltan los de nuevo ingreso y se les entregará el recurso este mes.

Por último, en otro orden de ideas, de manera escueta comentó que en el caso del proyecto del Tren Maya, no habrá expropiación de terrenos para su realización.