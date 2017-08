REFORMA EDUCATIVA, CON VIGENCIA MÁS A ALLÁ DE ELECCIÓN DEL 2018: EPN

La Reforma Educativa tiene plena vigencia, incluso más allá de la elección del 2018, y quien opine lo contrario estaría actuando en contra de México, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de encabezar en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, la ceremonia oficial por el inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, el mandatario recordó que esta transformación en el sector educativo tiene como principio rector la Constitución Mexicana.

Lo que tiene vigencia es lo que está en nuestra Constitución y claramente este fue el sentido de la Reforma establece estos parámetros para el modelo educativo de nuestro país que asegura al final de cuentas que la niñez y juventud de nuestro país tenga mejores condiciones y una mejor preparación y yo creo que estar en contra de eso es estar en contra de México y sobre todo estar en contra de la niñez y juventud mexicanas”, sostuvo.

En la escuela Esfuerzo Indígena, el mandatario anunció que este año estarán entrando en una fase de pruebas distintos programas de la Reforma Educativa para que tengan vigencia en el próximo ciclo escolar.

Al hacer referencia a una leyenda náhuatl en la que un Dios arrogante se rehusó a pasar la prueba de la hoguera para iluminar a la humanidad frente a un Dios modesto que sí lo hizo y con ello se convirtió en el Sol y el otro en la Luna, Peña Nieto aseveró que es “la determinación y la valentía lo que hace que las cosas cambien, no es la retórica, no es la palabra, no es lo que se dice sino es el valor de decidir hacer las cosas con valentía y con arrojo”.

Acompañado del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, del gobernador Juan Manuel Carreras y del dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre el mandatario presenció junto a niños de este plantel indígena el eclipse parcial de sol y escuchó una explicación sobre el fenómeno por parte de la doctora Julieta Fierro.