Reforzarán filtros de seguridad en escuelas

La Secretaría de Educación no tiene registro de niños que no estén acudiendo a las escuelas porque sus padres no los inscriban; sin embargo, esto no es garantía de que no se estén dando casos, por ello el Secretario Ricardo Koh Cambranis consideró que el censo del INEGI servirá de base para conocer cuántos niños están en edad escolar para invitarlos.

Enfatizó que este año se inscribieron en línea un total de 24 mil 600 alumnos de nivel básico al cierre el 22 de febrero, la meta era de poco más de 25 mil. Recordó que habrá una prórroga para quienes no hicieron el trámite hasta antes de que se comience a solicitar la documentación de los pequeños.

El Secretario de Educación también comentó que el próximo viernes se ha programado una reunión con los supervisores para conocer como están funcionando los filtros de seguridad de las escuelas para valorar si es necesario reforzar estás medidas.

Comentó que este es un ejercicio permanente aunque reconoció que en últimas fechas se ha intensificado derivado de los hechos violentos protagonizado por alumnos en escuelas de diversos estados del país y será necesario evaluar su funcionamiento.