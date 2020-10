Regidores denuncian que a dos meses de terminar el año, el alcalde presentó su programa de obras para el 2020

A poco más de dos meses de que concluya el ejercicio fiscal 2020, el presidente municipal Eliseo Fernández Montufar pretende realizar obras por más de 480.2 millones de pesos, que comprenden su “Programa de Inversión Anual del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2020” y cuya presentación se haría poco después del mediodía en sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), denunciaron los regidores Maricela Salazar Gómez y Sergio Reyes Fuentes.

Indicaron que el Anexo de obra que recibieron, solo señala las fuentes de financiamiento y el monto correspondiente a cada uno, pero no detalla qué tipo de obra se realizará, pero no las comunidades beneficiadas.

Acusaron una falta total de planeación pues faltan poco más de dos meses y medio para concluir el presente ejercicio fiscal y en ese periodo señalaron es prácticamente imposible ejercer 487 millones 280 mil 6112 pesos,

-No dice en específico en qué se van a gastar cada uno de esos dineros y lo que queremos es transparencia. Si no hay una buena planeación, no hay una buena programación y mucho menos una buena ejecución, pero lo peor de todo es que no hay ejecución de obra –puntualizaron.

Por otra parte, ante los rumores de la inminente salida del Edil campechano en diciembre próximo para contender por otro cargo de elección popular, y el inicio del proceso de entrega recepción, señalaron los ciudadanos eligen a sus representantes para un periodo constitucional y se merecen obras y servicios de primera calidad, atención al cien por ciento.

-No son tiempos electorales. Hay que seguir trabajando. Todavía están en función en un cargo que les fue conferido pero los ciudadanos tendrán la última palabra.