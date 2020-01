Regresa Lucía Méndez con “El extraño retorno de Diana Salazar”

La actriz Lucía Méndez dio a conocer que regresa a las pantallas con el reestreno de la joya clásica de sus telenovelas: El extraño retorno de Diana Salazar. Producida por Carlos Téllez, la historia que aborda el tema de la reencarnación y los poderes telequinéticos, se transmitirá por el canal de paga Tlnovelas a partir del lunes 27.

“Es un gran éxito que se reestrene. Diana Salazar es un gran logro de todo el equipo, de la gente de telenovelas, del equipo jurídico… ¡la pidieron 30 años!”, dijo emocionada ante los medios de comunicación.

La actriz recordó cómo fue el uso de las lentillas y que incluso contaron con la ayuda de Guillermo del Toro, quien en aquella época colaboró en los efectos especiales de la serie original.

“Me daban derrames y me ardían los ojos, pero me mandaron a hacer unos lentes muy suaves que ya usaba como si fueran míos. Recuerdo que Guillermo del Toro fue muy amable, muy lindo, me decía póntelos pero yo soy torpe y al final me los ponía él. Era muy divino. Me encantaría buscarlo, sí lo he pensado”, comentó.

Mencionó que le gustaría una continuación de la telenovela próxima a reestrenarse, y que a ella le gustaría ser incluida en el elenco, aunque sabe que “no es tan fácil”.

En lo que refiere a su regreso al mundo de la actuación, la actriz de “La ilegal” (1979) hizo hincapié en que su vuelta a la pequeña pantalla tendría que ser con un crédito estelar, de lo contrario este hecho no estaría entre sus planes.