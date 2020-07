Regreso a clases presenciales únicamente con “Semáforo Verde”

El retorno a los centros educativos en Campeche será únicamente cuando se cuenten con todas las medidas de seguridad sanitaria y que no se presente peligro alguno, tanto para alumnos como para el personal docente y administrativo, por lo que el regreso se dará hasta contar con semáforo del COVID-19 en verde, aseguró el secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis.

El titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC) señaló que tal como dio a conocer el gobernador, Carlos Miguel Aysa González, no se regresará a las clases presenciales hasta que se tenga la seguridad de que la Secretaría de Salud determine que el semáforo epidemiológico marque color verde, y que niñas, niños y jóvenes, así como el personal, no tengan peligro de contagio.

Koh Cambranis indicó que actualmente la entidad se encuentra en semáforo naranja, por lo cual se tiene que monitorear la evolución de la pandemia y –dijo- hasta que se tenga semáforo amarillo, se iniciarían los preparativos para posteriormente reactivar las clases presenciales en las escuelas.

En este sentido, destacó que desde la SEDUC no se ha dejado de trabajar en la revisión de los planteles en los diferentes municipios, supervisando y constatando que estos cuenten con las condiciones óptimas para cuidar la salud de los menores; dentro de ellos –detalló– se han encontrado algunos donde no existían lavabos o servicio de agua potable, mismos que se han atendido y solventado, quedando sólo un cinco por ciento de los colegios detectados por atender.

“Queremos que todos los alumnos retornen a las aulas con todas las medidas de seguridad posibles. Esta es una indicación que nos ha dado el gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González, y que vamos a seguir para garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad escolar. Por ello, también vamos dotar con insumos de limpieza a los centros escolares para mantener la constante desinfección de los espacios, caretas y cubrebocas para los estudiantes para reforzar su cuidado” refirió.

Por otra parte, al dirigir un mensaje a las madres y padres de familia, el secretario de Educación dio a conocer que hasta la fecha no existen listas oficiales de útiles escolares que serán utilizados en el próximo ciclo escolar por lo que en tiempo y forma se brindará la información necesaria para que puedan adquirirlos. Asimismo, indicó que no existe obligatoriedad en las cuotas que de manera voluntaria se reciben en las escuelas, mismas que no deben ser condicionales para la inscripción de los estudiantes; en este menester, manifestó que a través de la Subsecretaría de Educación Básica se ha girado instrucciones para que supervisores y directores de escuelas omitan el cobro de dichas cuotas.

Finalmente informó que no es obligatorio que los alumnos adquieran y asistan con uniformes escolares a las escuelas, lo cual tampoco debe condicionar que las niñas, niños y jóvenes reciban su educación. Refirió, que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) para dotar de útiles, zapatos y uniformes a las escuelas donde corresponda, tal y como se ha realizado en años pasados.

El encargado de las políticas educativas en Campeche exhortó a la comunidad educativa y en general, a mantenerse pendiente de las indicaciones, avisos o comunicados que se den en torno a estos temas y que se emitan a través de las redes sociales y páginas oficiales de la SEDUC.