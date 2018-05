REGRESÓ EL LÓPEZ OBRADOR VIOLENTO, ADVIERTE ANAYA

“Regresó el López Obrador violento”, advirtió el candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, al enfatizar que el abanderado de Morena es una amenaza para la inversión y los empleos, pues ahora se pelea y agrede a quienes dan trabajo a más de un millón y medio de personas en nuestro país.

“Una de dos: o de plano López Obrador no se da cuenta que con estas calumnias y con estos pleitos pone en riesgo la inversión y el empleo de millones de personas en nuestro país, o de plano su obsesión por el poder ya es tal que ya ni siquiera eso le importa”, exhibió.

En Río Verde, San Luis Potosí, donde se comprometió a trabajar con honestidad, a terminar con la corrupción, e impulsar un campo en el que el beneficio económico se lo queden los productores, entre otras, Ricardo Anaya acusó que con López Obrador “un día son sus locuras de que va a cancelar el aeropuerto, cuando hay miles de millones de pesos ya invertidos, y otro día se pelea con los empresarios que generan un millón y medio de empleos en el país”.

Por otra parte, el candidato que está “De Frente al Futuro” reiteró su llamado al voto útil de las y los ciudadanos, “de las personas libres que quieren un México moderno, abierto al mundo, en el que haya oportunidades, empleo, seguridad, progreso”.

“Vengo a San Luis Potosí a hacer un llamado a toda la gente, a que se unan a nuestro proyecto. Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección aquí y que vamos a ganar la Presidencia de la República”.

Finalmente, sobre los cambios en el PRI, comentó que son un síntoma claro de que las cosas no van bien en ese partido, de que su campaña presidencial no está funcionando y de que están en un muy lejano tercer lugar.