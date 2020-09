Reportan venta histórica de “cachitos de Lotería” en Campeche

Eduardo Gómez, distribuidor autorizado de Cachitos de Lotería, reconoció que arribaron al estado, personas de estados vecinos para adquirir boletos de Lotería para la Rifa del Avión Presidencial.

Relató que desde el fin de semana, campechanos y de estados vecinos, compraron sus “cachitos” para participar en la rifa, sin embargo, el principal objetivo no era ganarse un premio, sino ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador y agradecer así las acciones que realiza por el pueblo mexicano.

“Vino mucha gente de Mérida, de Quintana roo y hasta de Tabasco, la mayoría indicó que lo está comprando con tal de apoyar al presidente, no tanto por el premio”.

“Llegó un señor que me compró quince cachitos, estamos hablando de siete mil 500 pesos” con la intención de ayudar a López Obrador.

´

Mencionó que desde el sábado vendieron como 160 cachitos, una venta que calificó de histórica, “nunca se ha vendido tanto y sobre todo que cada cachito costaba 500 pesos”.

manifestó “ llego gente de Mérida, Quintana roo y hasta de tabasco, l mayoría de la gente dice que lo está comprando con tal de apoyar al presidente, no tanto por el premio, hay un señor que me compro 15 cachitos estamos hablando de $7500, le digo mucha suerte y me dice no, si no lo estoy comprando porque quiero el premio, es una manera de agradecer al Presidente lo que está haciendo, yo en lo personal he vendido como 160 cachitos, ha sido algo histórico nunca se ha vendido tanto y sobre todo que cada cachito costaba $ 500.