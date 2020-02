Responde López Delgado a acusaciones: Olivares no ha sido cañero

“Santiago Olivares Zapata, no es cañero ni productor de caña como aseguró. Las tierras que tiene las obtuvo gracias a influencias pues fue chofer de quien fuera delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Benjamín Granado Garnica, y se apropió de tierras que desde hace muchos años trabajaban 44 familias”, aseguró Ambrosio López Delgado, secretario general de la Unión de Productores de Caña de Champotón, quien indicó no cuenta con el registro de esas tierras como productor de caña y sin ese documento, no puede entregar cosecha alguna al Ingenio “La Joya”.

López Delgado criticó que grupos, organismos o partidos se presten a respaldar denuncias sin antes confirmar que lo que se dice, sea cierto, en referencia a la presencia del ex diputado panista Mario Pacheco Cevallos, así como de la presidenta del Frente para la Defensa de la Familia, Nicté Ha Vázquez, en la denuncia pública que hiciera Olivares Zapata.

Afirmó categórico que el denunciante fue chofer de Benjamín Granados Garnica, y valiéndose del puesto en que estaba su jefe, observó en Xkeulil, había un predio El Tigre, que eran terrenos nacionales, superficie que trabaja la gente de la comunidad por varias generaciones, sembrando 187 hectáreas de caña, 44 familias y entabla una pelea legal con el ejido y añade en la administración de Fernando Ortega Bernés, una jueza de Cancún determina que Olivares Zapata era el dueño legitimo porque tenía la documentación.

-Los cañeros dejan esas tierras, y es un mentiroso porque no es cañero. Tuvimos varias reuniones con el gobierno del Estado en las que la Secretaría de Gobierno trató de encontrar una solución, pero nunca llegamos a puerto seguro.

-Nunca sembró una vara de caña, lo hicieron los ejidatarios de Xkeulil, 44 familias afectadas y aprovechó en su momento las canonjías que le daba el ser chofer de Granados Garnica, para apoderarse de un terreno que legalmente debería pertenecer a los campesinos. Es un problema social y político, pero como líder siempre me he mantenido al margen.

Precisó entonces que todos los cañeros tienen un número de registro y de hectáreas, y las condiciones del Ingenio no han sido aptas para ampliar el volumen que recibe y añadió que al abandonar esa superficie, cultivan la caña en otros predios que adquirieron.

-Se llevan su código, su clave y Olivares Zapata nunca ha sido cañero, nunca ha entregado una vara de caña; el Ingenio no le ha dado la resolución por lo mismo, porque no tiene registro de tierras. Abusó de su poder y dejó a muchos campesinos sin cañales, donde habían invertido en tiempo. Es lamentable que grupos se presten a llevarlo como si fuera una gran persona.

Agregó no esperaba que los productores se llevaran su registro.

Afirmó es mentira que haya sembrado o invertido en esta actividad, y la caña está abandonada porque no la ha podido entregar a la factoría e indicó hace nueve años el Ingenio “La Joya” determina no recibir más volumen. “Es el dueño de la tierra, malamente, la propiedad era de los campesinos de Xkeulil y no me puedo meter en un problema de tierras que, como líder, respaldo a mis cañeros, pero ellos tomaron la decisión”.

-Nunca ha sido cañero y nunca ha tenido contratado para que el Ingenio las muela.