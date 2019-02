RESPONSABILIDAD DE LA POLÍTICA CONVOCAR A LA UNIDAD: AMC

“La responsabilidad de la política es convocar a la unidad, convocar al respeto; quien quiere el beneficio de nuestro pueblo, trabaja por Campeche, respeta, construye y lo hace para que las familias campechanas tengan una mejor calidad de vida”, puntualizó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas durante el anuncio del programa Crédito a la Palabra a los Ganaderos, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Escárcega, en donde reiteró su compromiso de trabajar de la mano con el Jefe de la Nación.

Ante cientos de habitantes de ese municipio y regiones vecinas, el mandatario campechano señaló siempre al concluir una competencia lo importante es trabajar juntos y en equipo, y que es precisamente esa tarea la que nuestra entidad requiere.

-Los campechanos tenemos carácter, orgullo y lo único que nos interesa es que a Campeche, a Escárcega y a todos los municipios les vaya bien –manifestó y señaló que siempre que venga a Campeche el anuncio de programa, de proyectos, será en beneficio de sus habitantes.

Apuntó que este programa servirá a los productores pequeños de la región sur de la entidad, pero también de todo el Estado y las familias tengan una mejor calidad de vica.

-Y aquí en Escárcega, tierra de mujeres y hombres comprometidos, viene un anuncio muy importante, el anuncio de la construcción del Tren Maya, que va a traer beneficio y desarrollo a toda esta región de nuestro país y de nuestro estado, destacó.

Y dirigiéndose al Presidente y a los presentes, afirmó categórico no deben tener la menor duda de que “aquí hay Gobernador, aquí hay carácter, aquí hay trabajo, hay compromiso y vamos a trabajar todos los días para que de manera coordinada, respetuosa, trabajemos de la mano con el Presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador”.

-La responsabilidad de la política es convocar a la unidad, convocar al respeto, quien quiere el beneficio de nuestro pueblo trabaja por Campeche, respeta, construye y lo hace para que las familias campechanas tengan una mejor calidad de vida, por eso desde aquí, desde Escárcega, hoy le reiteramos públicamente nuestro reconocimiento, agradecimiento y compromiso para trabajar de la mano con el Presidente de la República, manifestó.

Aseguró a los campechanos les gusta la visita presidencial, sobre todo cuando trae buenas noticias y buenos anuncios “y ello nos ayudará a que juntos podamos construir el mejor Campeche de todos los tiempos”.

-No tengan la menor duda me da mucho gusto estar aquí, reunirme con ustedes y recibir sus muestras de afecto y de cariño, son ustedes un pueblo trabajador, comprometido y de la mano del Presidente, aunque a muchos no les guste, a los que quieren que el estado vaya mal, hoy le decimos: Campeche es su casa, bienvenido señor Presidente, concluyó.