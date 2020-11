Restricciones dieron resultado: Saldo blanco por Día de Muertos

La restricción de las actividades por el día de muertos como fue la cancelación de las visitas a panteones y las medidas de sana distancia, benefició a que este año se tuviera saldo blanco en la festividad, reveló el director de administración de emergencias de la Secretaría de Protección Civil, Mario Elizalde Jiménez.

Sostuvo que se detectaron algunas reuniones familiares, sin embargo fuera de eso, el comportamiento fue en un marco de tranquilidad sin accidentes qué lamentar, y es que la población se mantuvo en casa.

“Los panteones han permanecido cerrados entonces la gente no tiene un motivo de peso para salir y eso ha ayudado a que no hayan accidentes, a pesar de que en las casas sí se reunieron las familias, esperemos que este no signifique un repunte de covid”.

Dijo que desde el 31 de octubre se registró una gran afluencia de ciudadanos en el mercado principal, pero con apoyo de la policía de vialidad pudo ser posible que no se registraran percances, solo multas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.