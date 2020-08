Revelan el logo de la película y nuevo póster de The Batman

El director Matt Reeves reveló el jueves 20 de agosto el primer vistazo al logotipo oficial de la película The Batman, así como un póster ilustrado por el artista Jim Lee para la película. Este anuncio prepara el terreno para el panel de The Batman en la convención virtual DC FanDome, que se realizará el sábado 22 de agosto.

Jim Lee es el presidente creativo de DC Comics y el póster que creó para el evento DC FanDome es una de las primeras imágenes de cuerpo completo de Batman y permite hacerse una idea de cómo lucirá el personaje en la película.

El filme es protagonizado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman y también incluye en su elenco a Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Jeffrey Wright (Comisionado Jim Gordon), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (Riddler), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson) y Jayme Lawson (Bella Reál), entre otros. EL film de The Batman se estrena el 1 de octubre de 2021 en cines.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020