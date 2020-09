Revelan imágenes de hispano que falleció a manos de la policía en Houston

Los testigos del fallecimiento de Nicolás Chávez grabaron el momento exacto en que el ciudadano hispano fue asesinado por la policía de Houston en Estados Unidos.

“El estaba de rodillas, no estaba armado y aún así le dispararon en múltiples ocasiones. Ellos dicen que fue justificado, no veo ninguna justificación en eso, la llamada al 911 fue para reportar a una persona deprimida o suicida. Llegan y lo matan, no tiene sentido”, declaró la madre de la víctima, Leantha Chávez.

De acuerdo a “Univisión”, la policía de Houston aseguró que el pasado 21 de abril los oficiales utilizaron una pistola eléctrica para inmovilizar a Chávez y debido a que no tuvo el efecto esperado y optaron por dispararle con un arma denominada “bean bag” (usada para dispersar las protestas).

Presuntamente Chávez se arrastró y agarró la pistola eléctrica para apuntarle a los efectivos. Por tal motivo, estos tuvieron miedo por su vida y le dispararon.

Sin embargo, a decir de Leantha Chávez, Nicolás Chávez estaba incapacitado tras haber sido atropellado tiempo antes de que arriben las autoridades.

“No sé cómo seguir adelante, estoy enojada con esa gente que nos lo arrebató, se suponía que ellos lo ayudarían”, contó Leantha Chávez.