REVELAN QUÉ ENFERMEDAD PODRÍA PADECER KIM KARDASHIAN

“Keeping Up With The Kardashians” se prepara para lanzar su temporada número 17, es por eso que el adelanto ya llegó y dejó a los seguidores de esta familia con muchas preguntas.

Una de las temáticas principales de la historia es el drama, puesto que se ve que habrá numerosos desacuerdos, escándalos en los medios y la visita de uno que otro ex en las vida de algunas personas del clan Kardashian.

“Esta familia nunca se caerá en pedazos”, es la frase de apertura que dicta la voz de Kris Jenner en el nuevo adelanto de la próxima temporada.

El suspenso y drama siguen el resto del video cuando Kim Kardashian revela fuertes noticias. Esta fue la que más impacto generó, pues hay una gran posibilidad de que Kardashian-West tenga la enfermedad autoinmune, lupus.

“Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus”, se oye decir la voz de Kim, mientras se muestran imágenes de ella siendo sometida a algunos estudios médicos en un consultorio.

“Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados”, dice Kris Jenner a su segunda hija, mientras ellas platicaban y Kim está visiblemente desconcertada por lo que podría pasar.