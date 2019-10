“REVIENTA” ASAMBLEA ESTATAL DE MORENA

La desorganización, la falta de experiencia para llevar a cabo un evento de esta magnitud, en el que partíciparían más de mil militantes, y la espera de casi cuatro horas, “reventó” la Asamblea estatal del Partido “Movimiento de Regeneración Nacional”.

Para el registro y corroborar su militancia morenista, verificar si estaban inscritos en el padrón, sólo se instaló una mesa con una sola computadora, que resultó realmente insuficiente ante la molestia de los asistentes, muchos de ellos personas de la tercera edad que avanzaban con ayuda de otra persona y que debieron esperar casi cuatro horas, y finalmente no tener acceso.

Bajo un sol abrasador, los modernistas comenzaron a llegar puntuales a la cita. La fila creció rápidamente… de unos cuantos pasó a cientos que esperaban turno para registrarse y votar en la Asamblea.

Las altas temperaturas y las primeras negativas de registro encendieron le mecha; las quejas por la desorganización se hicieron presentes. No importó si tenían credencial de morenista, no había acceso si no estabas en el padrón, lo mismo para quienes en Internet obtuvieron su QR.

La presencia de militantes como Gladys Zavala Salazar, Carlos Ucam Yam, ex dirigente, quien perdió sus derechos políticos, abonaron al hartazgo de la gente y obligaron al representante nacional, Hernán Cortés, a “negociar” con él.

Eran ya las 11 horas, por lo que se cerró el portón de acceso; nadie entra y nadie sale. Se registraría a los que y estaban, ese fue la oferta.

De nada sirvió. El responsable de verificar el padrón no se daba abasto, lo que dio el “golpe” final.

El empujón a la mesa llegó hasta el cristal del salón del Magisterio, donde se realizaría la Asamblea, por lo que megáfono en mano, Hernán Cortés declaró la falta de condiciones para su desarrollo, y su suspensión.

Literalmente, corrió al interior del salón, tomó dos maletas y abandonó de la misma manera el lugar por un acceso lateral, subió a un vehículo con placas del Estado de México y salió huyendo.

Mientras tanto, en el Salón del Magisterio, entraban libremente los morenistas, y hubo quien pidió la Asamblea se hiciera sólo con los militantes que se registraron en el 2013, por ser los que lo hicieron con López Obrador.

Nadie de la dirigencia estatal hizo acto de presencia.