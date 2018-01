RIBEREÑOS EXIGEN PONER FRENO A LA DEPREDACIÓN DE PULPO

Dirigentes del sector pesquero ribereño exigieron esta mañana la aplicación de la ley por parte de la Conapesca y la Secretaría de pesca, pues afirman que aunque la temporada de captura de pulpo terminó hace 15 días, se extrae el recurso por toneladas, incluso en volúmenes que afirman son superiores a lo que se extrajo durante el periodo permitido para su explotación.

Encabezados por Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche, externaron su inconformidad pues afirman no hay vigilancia alguna en las costas campechanas, al tiempo que acusaron a empresarios de crear un problema mayor que podría derivar en hechos de sangre, pues afirman estar dispuestos a hacer “justicia por propia mano”.

En conferencia de prensa en el muelle pesquero de Lerma, pidieron ” la cabeza” de un inspector de la Conapesca del que dijeron sólo saber su nombre: Gerardo, pues afirman no cumple con su función.

Sin ocultar su indignación, manifestaron siguen saliendo lanchas con diez hombres a bordo, lo que puntualizaron es prueba de que no hay vigilancia alguna y no se aplica la ley, para luego exigir se vigilen también los puertos de arribo pues llegan a Campeche embarcaciones de otros lugares sin que se haga nada al respecto.

-Empresarios del poder y dinero están haciendo del sector un problema y pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas, demandaron.

Añadieron que si las autoridades no pueden cumplir con la responsabilidad que tienen, entonces ellos harán su trabajo y se presentarán en Palacio de Gobierno para pedir acciones concretas, pues afirmaron que el Comité Interinstitucional no ha funcionado para evitar la depredación del octópodo.

-Que vigilen a los que compran. Si no compran, entonces el pescador no captura. Es gente sin conciencia que no le importa el recurso. Queremos protegerlo y no se repita la historia de los años 2012, 2013 y 2014, que no hubo captura.