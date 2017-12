RIBEREÑOS FORMARÁN FRENTE CONTRA DEPREDADORES DE PULPO

Al considerar que son ya alrededor de 2 mil personas que se dedican a depredar el recurso pesquero en temporada de veda, especialmente el pulpo “octopus maya”, en la franja costera desde Champotón hasta Campeche, Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche señaló que las cooperativas que la integran se reunirán la próxima semana para analizar esta situación y pedir una reunión urgente con las autoridades no solo pesqueras de la entidad, sino con todas aquellas que tienen que ver con la vigilancia del recurso marino.

-Terminó la temporada pero ahora comienza un periodo difícil porque inicia la reproducción del recurso; es importante que las autoridades nos ayuden para cuidar nosotros mismos el recurso, porque mucha gente después del 15 de diciembre se dedica a depredar.

-Estamos buscando hacer un Frente de Pescadores contra la depredación, porque si no lo cuidamos no lo podrá hacer la autoridad. Tenemos que poner nuestro grano de arena para que no se acabe y para conservar hay que auditar también todas las bodegas que acopian porque muchas veces lo que dicen que hay no es lo real, y dan otras cantidades para seguir depredando y no queremos eso.

-Primero que la autoridad haga su trabajo, y en caso que no lo haga, tenemos que ver de qué manera empezamos a actuar y defender el recurso, no hay otra cosa; el próximo año puede no ser el mismo precio que tuvimos en esta temporada, que fue lo que nos ayudó pues los volúmenes no fueron del todo buenos, finalizó.