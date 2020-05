Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, da positivo a coronavirus

Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, dio positivo a la prueba del covid-19, así lo dio a conocer el funcionario a través de sus redes sociales la noche de este sábado.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al coronavirus. He hablado con el Doctor Gatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa”, escribió el funcionario en su cuenta de twitter.

Hasta ahora van tres funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos que en abril, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue la primera en informar sobre su contagio. Hace unos días el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, también informó que había dado positivo.