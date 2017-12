RICHARD GERE: TODOS LOS QUE TIENEN PODER ABUSAN

El actor Richard Gere no se quedó callado ante los escándalos de abusos y acosos sexuales en Hollywood.

“Nunca he tenido insinuaciones cuando era joven y empezaba en el cine, me refiero en el sentido sexual, pero sí en el sentido de poder. No somos perfectos, todos los que tienen poder abusan, todo el mundo lo hace”, mencionó el actor durante la promoción de su nueva película ‘The Dinner’, en España.

También, Richard Gere pidió a las grandes celebridades que reflexionen sobre sus actos.

” Y este es claramente un momento en el que tenemos que dar un paso atrás y pedir a los poderosos que se miren a sí mismos y piensen si han utilizado su poder para abusar de los que eran inferiores; y también es el momento de analizar si yo mismo permití que abusaran de mí porque era más débil”, indicó el recordado protagonista de “Mujer bonita”.