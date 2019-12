RIHANNA RECIBE APLAUSOS POR SU TALENTO Y ESTILO

Rihanna una vez más es el foco de atención, pero en esta oportunidad se lleva todos los honores por su talento y estilo. La intérprete de “Umbrella” fue la protagonista de la noche en la que durante la gala de los British Fashion Awards fue premiada con el Urban Luxe por su capacidad de crear una marca como “Fenty” con la que ha reinventado el lujo y glamour.

Se llevó todos los halagos al lucir un vestido con trasnparencias en un tono verde menta que desde ya ha sido considerado el tono futurista y que viene a desplazar el rosa “millenial”. Esta tendencia se ha visto marcada en las pasarelas de las grandes casas de firma de diseñadores quienes está apostando también a los cortes asimétricos.

El minivestido satinado dejaba ver su escultural cuerpo a través del escote en forma de corazón que se ha vuelto toda una tendencia en esta temporada decembrina. Esta pieza además, posee unas aberturas laterales muy sexys con las que bien supo coquetear y combinar con un abrigo de gasa que simulaban una capa que sostenía con sus hombros. Y para completar el look usó unos largos guantes transparentes.

Otro elemento que impactó fue el retorno de las trenzas en la cabellera de la cantante quien en sus inicios destacó por siempre llevar elaborados peinados con este detalle entrecruzado.

Se llevó todos los aplausos por lucir impecable y marcar tendencia.

Big ups to my gusband Jahleel. Thank you for being a true rider! Look at us bro!!! And thank you @asvpxrocky for representing us on the carpet and always being so supportive of @FentyOfficial !! And to the epic duo that presented, thank you! @tylerthecreator and @janetjackson ! pic.twitter.com/QljxwbGxR4

— Rihanna (@rihanna) December 4, 2019