Roberto Palazuelos aclara dudas sobre “Luis Miguel: La Serie”

Tras el anuncio de la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie”, una de las grandes incógnitas es si “Bobby” personaje que interpreta el actor Vicente Tamayo y que está inspirado en Roberto Palazuelos aparecerá en esta segunda temporada.

Esta pregunta obligada es porque de acuerdo con el avance de la serie los sucesos sobre la vida de Luis Miguel abarcaría el periodo de 1996 a 2005 aproximadamente.

Esa fue la época en la que Palazuelos y Luis Miguel se distanciaron, motivo por lo que “El Diamante Negro” aseguró en una entrevista para la revista Quién no tener ningún tipo de participación en esta segunda temporada.

“Yo ya sabía que la segunda temporada de la serie venía, yo siempre tuve conocimiento y que bueno por Diego (Boneta) es un actor muy disciplinado, siempre lo he dicho. La segunda temporada no creo (participar) porque yo ya no me llevaba con Luis Miguel, yo dejé de verlo muchísimos años y más o menos en esas épocas de oro en Acapulco fue cuando nosotros convivimos muy fuerte y luego cada quien agarró su rumbo y no lo volví a ver”.